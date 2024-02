L' ex direttore creativo di Louis Vuitton ha festeggiato un traguardo importante Con modelle-bambole | installazioni XL e un front row di star

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Poco tempo fa era stato il turno di John Galliano, riscoperto talentuoso e inimitabile come un tempo con la sua collezione Haute Couture per Maison Margiela. Nelle ultime ore, invece, l’industria della moda si è concentrata su un altro gigante del fashion system, mai così prolifico. La sfilata Marc Jacobs tenutasti al Park Avenue Armory a New York ha celebrato i 40 anni dalla nascita del brand dello stilista americano. Un marchio capace di raccontare come nessuno l’estetica a stelle e strisce, con una particolare connessone con la youth culture e celeb di primissimo piano, accorse numerose allo show. ...