L’ex campione del Milan e Fiorentina si confessa | “Dopo due infarti | ho avuto paura di morire”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Al Corriere della Sera,portiere delEnrico Albertosi ha raccontato della delicata operazione subita al cuore nel periodo di Natale. Un momento non semplice ma il problema cardiaco è al momento superato. Ecco il suo racconto: “In passato avevodue– raccontagiocatore – da lì ho iniziato ad avvertire sempre più una sensazione d’affanno anche solo a camminare, facevo molta fatica. Mio nipote mi ha suggerito di rivolgermi al prof. Castriota perché un nome riconosciuto anche all’estero per interventi eccezionali. In seguito alla prima visita mi hanno messo un defibrillatore, maqualche tempo in cui sono stato monitorato mi hanno detto che era importante eseguire l’operazione”. L’84enne, ex portiere di, ...