L’evento sarà presentato oggi pomeriggio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’8 marzo 2023, all’età di 85 anni, ci lasciava Italo Galbiati. E a quasi a un anno dalla sua scomparsa il Cimiano, società sportiva giovanile di Milano dove l’indimenticato allenatore ha trascorso anni aiutando tanti atleti a crescere e migliorarsi, ha deciso di onorare la sua memoria organizzando la prima edizione di un Trofeo dedicato alla categoria Under 16 al quale parteciperanno le più blasonate realtà del panorama calcistico lombardo. Questoalle ore 18: 30, presso la Torre Allianz di Milano, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione delper il quale il club di via Don Calabria ha voluto accanto, come partner d’eccellenza, l’Associazione CAF, che dal 1979 accoglie e cura bambini e ragazzi allontanati dalla propria famiglia d’origine in quanto vittime di abusi e maltrattamenti. Un gesto che va a testimoniare ...