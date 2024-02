Letizia Petris minaccia di lasciare il GF | “Basta | me ne vado” VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, durante la quale dovranno essere affrontate svariate tematiche. I concorrenti in queste ore si sono confrontati su quello che potrebbe accadere e sugli argomenti che saranno trattati. Ebbene, proprio in relazione all’andamento che prenderà la messa in onda di stasera,ha fatto una “”. Nel dettaglio, se le cose non andranno nel modo da lei previsto, abbandonerà il reality show. La “” disulla puntata di stasera del GFsi è resa protagonista di dichiarazioni molto forti all’interno della casa del Grande Fratello. In questi giorni sono accadute diverse cose, che hanno scombussolato un po’ gli equilibri all’interno della casa. ...