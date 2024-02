L’espansione dell’Arabia Saudita si è fermata | non hanno infrastrutture all’altezza The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Mentre la scorsa estate in Arabia e in Saudi Pro League sono sbarcati tanti profili di caratura mondiale, in questo mercato invernale non ci sono state trattative rilevanti; anzi, i clubtentato di convincere i calciatori europei a non lasciare il Paese. Su quanto accade nel calcio del Medio Oriente ne scrive The: “In tutta Europa, i club che speravano che i sauditi avrebbero alleviato le preoccupazioni sul fair play finanziario sono rimasti delusi. Se l’estate 2023 ha visto approdare nel campionato arabo giocatori di alto profilo, a gennaio 2024 i sauditicercato di non perdere i loro pezzi pregiati. Benzema, uno dei migliori attaccanti del mondo, ha saltato l’ultima sessione di allenamento dell’Al Ittihad prima della pausa invernale ed è andato in vacanza senza permesso. Anche lui era infelice, ma poi ha deciso ...