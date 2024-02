L' esordio di Maninni a Sanremo 2024 è col racconto di una Spettacolare risalita dopo una fragorosa caduta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alessio Manini, in arte, esordisce sul palco dicon il brano, anche titolo del suo primo album. Lo scorso anno, il giovane autore e produttore che ama suonare piano, batteria e chitarra, ha calcato il concerto del Primo Maggio e aperto alcuni live dei The Kolors (anche loro in gara all’Ariston). Il cuore disecondoracchiude i momenti più fragili e gli ostacoli che la vita ti mette davanti. È un inno alla vita, un invito a non mollare mai», ha dichiarato, «racconta le cadute, gli ostacoli e le difficoltà che la vita ci mette davanti. Siamo eterni lottatori, sempre pronti a rialzarsi con stile, come fanno i campioni di muay thai. E più si va veloce verso il basso, più la...