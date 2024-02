Legnano contestato | giocatore minaccia un tifoso | “Ti taglio la gola”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - Tensione altissima adopo la gara di serie D frae Crema, persa dai padroni di casa in malo modo. Doveva essere un match decisivo ai fini della salvezza per ilma si è trasformata nell'ennesima sconfitta stagionale, la quattordicesima. Così alla fine dalla gara è scoppiata la contestazione dei pochi tifosi presenti al Mari. Mancava la curva, con gli ultras falcidiati dai daspo che per contestazione alla dirigenza non entrano allo stadio quando i lilla giocano al Mari. Alcuni tifosi hanno insultato i giocatori e qualche atleta si è risentito. In particolare Malagò e Marchetti non l'hanno presa bene. Il primo ha avuto una reazione scomposta,ndo di morte un, urlandogli "tila", ...