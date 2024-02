Legambiente | ' è falso che Green Deal danneggi l' agricoltura'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "E' una fake news dire che ilpossa provocare danni economici a livello europeo e all'attività agricola italiana. Ciò che chiede l'Europa è esattamente ciò di cui l'ha bisogno per poter sopravvivere". Lo dichiara in un comunicato Stefano Ciafani, presidente nazionale di. "Ilnon è il nemico, ma un alleato strategico del mondo agricolo - prosegue il leader della ong ambientalista -. Gli agricoltori devono essere consapevoli che dalpassa il loro futuro e non la loro fine. I veri nemici sono l'emergenza climatica, chi difende le fossili e rallenta la transizione ecologica, strumentalizzando le legittime e indiscutibili ragioni di chi opera nel settore". Per Ciafani "è evidente che le manifestazioni ...