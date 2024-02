Legali Salis | domiciliari | in attesa Roma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 13.35 L'avvocato ungherese di Ilariaspiega che "stiamo aspettando una dichiarazione delle autorità italiane,per poter poi presentare una nuova istanza per i". Magyar, che difende l'insegnante milanese detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito due militanti neonazisti, precisa che sono state già rifiutate altre istanze per "pericolo di fuga" dell'imputata. Roberto, il padre di Ilaria,intanto incontra i ministri Tajani e Nordio. "Sono stanco, ma continuo a combattere. Mi aspetto passi avanti".