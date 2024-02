Lecce, Corvino: «Ecco chi erano i giocatori per alzare il livello della rosa» (Di lunedì 5 febbraio 2024) Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sul mercato è stato chiaro il presidente. Ad inizio mercato mi sono seduto al tavolo con Trinchera. Quanto costerebbe migliorare Falcone? Gendrey e Gallo? Baschirotto e Pongracic? Ramadani? Kaba e Oudin? Almqvist e Banda? Krstovic? Tutto è migliorabile, l’importante è chiedersi quanto costerebbe un miglioramento. A Strefezza abbiamo voluto bene, quando l’ho preso sono stato criticato. Ora però in un anno ha realizzato un solo gol su rigore. Non possiamo pensare all’aspetto affettivo, sono pagato per fare il manager. ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di lunedì 5 febbraio 2024) Pantaleo, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso Pantaleo, responsabile dell’area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa del calciomercato giallorosso.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sul mercato è stato chiaro il presidente. Ad inizio mercato mi sono seduto al tavolo con Trinchera. Quanto costerebbe migliorare Falcone? Gendrey e Gallo? Baschirotto e Pongracic? Ramadani? Kaba e Oudin? Almqvist e Banda? Krstovic? Tutto è migliorabile, l’importante è chiedersi quanto costerebbe un miglioramento. A Strefezza abbiamo voluto bene, quando l’ho preso sono stato criticato. Ora però in un anno ha realizzato un solo gol su rigore. Non possiamo pensare all’aspetto affettivo, sono pagato per fare il manager. ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa a commento della sessione di calciomercato da poco conclusasi. Queste le parole raccolte da TMW: "Un manager ...

4 anni fa ho affrontato una retrocessione in Serie B con stipendi molto alti e con giocatori che non avevano voglia di stare nel Lecce. Se io quell’anno non avessi fatto una scelta forte, cioè ...

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la consueta conferenza stampa di fine mercato ...