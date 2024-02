Leao addio al Milan | “In Francia lui o Kvaratskhelia”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Rafael, con buona probabilità, potrebbe tornare ina fine stagione. Lo ha rivelato un esperto di mercato. Emanuele Gamba, giornalista de La Repubblica è intervenuto ai microfoni di TVPlay per rivelare alcune interessanti indiscrezioni sul mercato: per il giornalista Rafaelpotrebbe essere il sostituto di Mbappé al PSG, ma solo a certe precise condizioni.(LaPresse)?Gamba non dà per scontato che Kylian Mbappé andrà via dal PSG: “Su questo resterei più prudente, anche se le notizie che stanno arrivando negli ultimi giorni fanno pensare il contrario. Aspettiamo ancora l’evolversi della situazione. Per il resto è difficile fare un nome di un sostituto. Di sicuro il PSG ha cambiato filosofia e non ha più preso nomi ma ha investito sui giovani“. Per il giornalista il problema è che ultimamente il club ...