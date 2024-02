Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di lunedì 5 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di. Ariete Mercurio sarà positivo a lungo, avrete tutte le occasioni che volete per arrivare a posizioni prestigiose nel lavoro e affari. Una parola che conoscete bene: eccessi, ma oggi non avete bisogno di essere eccessivi in niente, lasciate lavorare le, caricatevi per il prossimo periodo. È sempre Mercurio che vi rende popolari nel mondo esterno. Sarà stimolante, divertente, danaroso fino a giugno. Pure in amore dovete dare di più, corteggiate di giorno se volete passione di notte. Toro Inizia un breve disturbo di Mercurio, il primo effetto sarà sulla salute, tocca la ...