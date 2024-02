Le rivelazioni di Pietro Orlandi a Verissimo | “Emanuela segregata a Londra perché incinta”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ledi: “erapotrebbe essere stata: è quanto rivelato da, fratello della ragazza scomparsa misteriosamente quarant’anni fa. Ospite diha mostrato un documento inedito che apre nuovi scenari sulla scomparsa di: “L’ho ricevuta da una persona che mi ha contattato un anno fa. Si è presentato da me, dicendomi di averla vista a”. La capitale del Regno Unito era già stata tirata in ballo in alcuni documenti ritrovati in una cassetta di ...