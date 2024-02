Le rivelazioni di Pietro Orlandi a Verissimo | “Emanuela segregata a Londra Nel ’93 era incinta In una lettera | il cardinale Poletti chiedeva aiuto per farla abortire”

(Di lunedì 5 febbraio 2024)avrebbe vissuto fino al ’97 ain un appartamentino gestito dai Padri Scalabriniani. Ma c’è di più ed è emerso ieri nel corso dell’ultima puntata di “” di cui è stato ospiteche ha mostrato un documento inedito che apre scenari tanto agghiaccianti quanto, secondo il fratello della ragazza scomparsa, verosimili. “L’ho ricevuta – ha detto ierialla conduttrice del programma Silvia Toffanin – da una persona che mi ha contattato un anno fa. Si è presentato da me, dicendomi di averla vista a”.Non è la prima volta che la capitale del Regno Unito viene tirata in ballo come possibile destinazione della cittadina vaticana rapita nel cuore di Roma il ...

Eccellenze MeridionaliLe femministe scese in piazza a Roma : Belpietro rompe il silenzio e fa rivelazioni scioccanti su cosa fanno alle donne in ... (eccellenzemeridionali)

Il caso Emanuela Orlandi è uno dei capitoli più oscuri e misteriosi nella cronaca italiana e vaticana. Pietro Orlandi, fratello ...Pietro Orlandi è tornato a Verissimo da Silvia Toffanin per presentare un documento inedito riferito alla scomparsa di sua sorella Emanuela Orlandi.Pietro Orlandi e la scomparsa della sorella Emanuela: nuove rivelazioni a Verissimo. "Fino a quando non trovo i suoi resti per me è un dovere cercarla viva" ...