Le previsioni meteo per martedì 6 febbraio 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con possibilità di addensamenti anche bassi. Temperature comprese tra +8°C e +17°C. Lazio Condizioni di tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità anche bassa in formazione. NAZIONALE AL NORD Al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, salvo deboli piovaschi in Liguria. AL CENTRO Al mattino nubi basse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata ancora tempo asciutto con cieli ...