Le pagelle | Zilli subentra per duettare prima con l’altro lungo Petrovic e poi con Antenucci | ma non aggiunge niente Nulla da Edera e Rabbi | sbagliato mettere Collodel esterno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Alfonso 6. Nessuna parata, e sui due gol non poteva fare di più. Ghiringhelli 6. Un debutto positivo, sia nel difendere che nel proporsi in spinta. Si conferma il regolarista che si conosceva. Peda 6. Solita partita positiva: unica smagliatura, la respinta debole su cui la Lucchese manda in porta Rizzo Pinna, ma il vero errore è a monte. Trova anche l’ultima punizione al 94’: pochi centimetri ed era rigore. Bassoli 6. Dietro nei difensori puri la Spal non sbanda. Saiani 6. Esordisce dal 1’ avendo giocato pochi minutidi ieri. Si comporta benino, è diligente e ha un mancino educato. Non lascia buchi.4,5. Non è uomo di fascia ed è un errore proporlo lì. Non ha i tempi giusti, va spesso a vuoto e sul secondo gol, quello decisivo, collabora cona confezionare il pasticcio. Carraro 5,5. Pesta il centrocampo ai ...