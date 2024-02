Le pagelle Moore segna e smazza assist Sta tornando il vero Varnado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024)7.5 Gioca con maggiore continuità rispetto alle ultime uscite e la squadra ne beneficia. Mette in ritmo i compagni e soprattuttocon precisione chirurgica nei momenti importanti. WILLIS 7 Nel primo tempo è lo spauracchi di Milano che non riesce a trovare il modo di tenerlo a bada. In difesa si comporta bene tenendo conto che di fronte non ha proprio gli ultimi arrivati.7 Jordon è tornato ad essere il giocatore determinante di cui Pistoia ha assoluto bisogno, difende e in attacco quando si alza al tiro è una sentenza. L’ala biancorossa sembra aver ritrovato la condizione e questa è un’ottima notizia per Pistoia. HAWKINS 6.5 Il suo sforzo difensivo è di quelli che vanno premiati per forza perché quando lo vedi di fronte a Voigtmann e fare di tutto per fermarlo è qualcosa di incredibile. OGBEIDE 6 In attacco non ...