Le pagelle | Cinciarini non si arrende mai Totè solo a sprazzi Bluiett si fa valere e Ford è il migliore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bamforth 5 Parte come un missile, ma poi il suo rendimento cala con il passare dei minuti. Mai veramente pericoloso in attacco quando la partita contava, Sbaglia poi un passaggio e si fa imprigionare nell’angolo dentro un finale dove ogni errore era mortale. Chiude con 0/1 da sotto e 3/4 dalla distanza.7 Sta in campo 25 minuti. Ha grosse difficoltà a marcare Gentile, ma non è stato il, però nel finale ha piazzato 3 bombe su 4 tentativi che hanno fatto pensare bene sull’esito finale della partita. Comunque molto attivo. E’ uscito dalla camera di rianimazione. Chiude con 2/3 da sotto e 4/8 da fuori. Visconti 5 Quando il tiro non viene in soccorso tutto diventa difficile. E così è stato per Riccardo che ha avuto nelle mani una pallaccia – l’ultimo tiro – che se gli andava dentro si ritrovava con i festeggiamenti dei tifosi sotto casa. Ma ...