«Le memorie e la storia» | Cortona celebra il Giorno del Ricordo

«Il futuro di Casa Savoia è oggi affidato alle Sue giovani generazioni. Si è parlato molto, in questi ultimi giorni del 2023, anche su alcune ... (feedpress.me)

Il Samsung Galaxy S22 Ultra, dotato di 256GB di memoria, S Pen e caricatore inclusi è in offerta a soli 837,75€: offerta imperdibile!Roma, 5 feb. (askanews) – Lo sguardo più intimo, più diretto, più inedito – quello delle figlie e delle nipoti – per raccontare le grandi figure storiche che hanno costruito la nostra Repubblica. Nell ...Da venerdì 9 a domenica 11 febbraio 2024 (venerdì e sabato alle 20.00, domenica alle 11.00) la Sala Zenitale del Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14), ospita lo spettacolo Album a cu ...