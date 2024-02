Le frasi più belle delle canzoni di Sangiovanni | da dedicare a chi ti piace e non solo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pseudonimo di Giovanni Pietro Damian,ha raggiunto un successo stratosferico. L’ex Amici ha saputo contraddistinguersi, ma soprattutto imporsi nel panorama musicale italiano. Nato a Vicenza il 9 gennaio 2003, la sua fama è esplosa durante Amici 20, a cui ha partecipato dopo aver lasciato il quarto anno del liceo Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza. Lo pseudonimo scelto non è un caso: antepone il termine “San” al suo nome, poiché in molti gli hanno spesso ripetuto di “non avere la faccia di un santo”. In pochi anni,è diventato l’idoloragazzine, ma anchedonne: scanzonato, con tanta voglia di rivalsa e quel pizzico di talento che non guasta mai, dopo Amici è riuscito a conquistare per ben due volte il palco dell’Ariston sotto la direzione artistica di Amadeus. Dopo essere stato in gara ...