‘Le Feste del Fuoco’ | domenica il Carnevale 2024 con ‘I Ditelo Voi’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Macerata Campania,11 Febbraio sarà dedicata completamente alggiamento del ‘’. Dalle ore 10 alle 12 ci sarà il classico corteo diche percorrerà le strade cittadine. Nel pomeriggio, dalle 16, si esibiranno in Via Matteotti un gruppo di Artisti di Strada mentre dalle 17 in Piazza De Gasperi sarà allestito un DJ set con Tommaso Fichele ed organizzata l’animazione per i bambini, trasformando la piazza in una enorme pista da ballo. In serata in Piazza De Gasperi lo spettacolo di Consiglia Morone con Musica Live dagli anni ’80 ai giorni nostri introdurrà l’esibizione, a partire dalle 20, del noto trio di cabaret ‘I, famoso per le partecipazioni alle trasmissioni nazionali ‘Made in Sud’ e ...