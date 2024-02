Le coppie più belle che abbiamo visto ai Grammy 2024

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'evento si conferma come uno dei preferiti delle star per sfilare col proprio partner. Da Beyoncé e Jay-z, passando per John Legend e Chrissy Teigen, fino a Miley Cyrus e Maxx Morando, ecco chidurante l'ultima edizione dei