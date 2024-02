Le confessioni di Corvino | “Baldanzi | Belotti | Vitinha | Alcaraz | il Lecce poteva…”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 5 febbraio 2024)è intervenuto in conferenza stampa per parlare ovviamente dele del calciomercato appena concluso. Ha colto l’occasione per fare il punto proprio sul mercato e per parlare di quei giocatori che avrebbero potuto far fare il salto di qualità alla squadra giallorossa. Alcuni nomi ovviamente sono solo suggestioni, ma fanno capire di quanto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Calciomercato: big last minute in arrivo per l’attacco? Ilgioca e corre ma il gol non arriva, novità in attacco contro il Monza: torna disponibile il bomber, sarà subito in campo?, le parole di Wladimiro Falcone: “Ci salveremo anche con le mie parate e sui rigori…”: ...