Le alternative all’energia prodotta con materiali inquinanti | tra scienza e fantasia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Per chi credesse che l’ alternativa all’ impiego di combustibili fossili sia un problema sorto negli ultimi anni, con molta probabilità le righe seguenti chiariranno le idee. È bene partire dal debutto in Italia e poi, in forza di esperimenti e affinamento della tecnica, messa in opera anche altrove, dei motori alimentati con gas ottenuto dalla reazione del carburo di calcio con l’acqua. L’alimentazione di automobili e autocarri con il “gas povero”, così era definita quella sostanza aeriforme, fu di aiuto durante l’ ultima guerra e qualche esemplare di veicolo così equipaggiato sopravvisse fino ai primi anni ’50. Non fu la sola alternativa ai carburanti di provenienza fossile, così da sperimentare motori elettrici alimentati dalla comune energianelle centrali a acqua e quindi distribuita attraverso filovie (filobus e altri veicoli su gomma) o binari (veicoli ...