Lazio | striscione a Formello | “Lotito reietto | Sarri il tuo schiavetto” FOTO

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La sconfitta dellaa Bergamo contro l’Atalanta ha riacceso il clima di contestazione. Alcuni ultras biancocelesti nella notte hanno esposto due striscioni all’esterno del centro sportivo di: “il tuo”, si legge in una prima presa di posizione, che cita anche il tecnico toscano. Nell’altroc’è un appello ironico al primogenito di, Enrico, direttore generale per le squadre Primavera e femminile, invitato a “cacciare tuo padre”. Laal momento è nona in classifica con 34 punti e una partita da recuperare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA NORD (@vdn official) SportFace.