Lazio | scatta la contestazione | spuntano striscioni contro Lotito FOTO

La Lazio studia le mosse per l'attacco del futuro. Non immediato, l'idea è di non toccare il reparto nella finestra di mercato... (calciomercato)

Brutta come il mercato di Cairo, in uno stadio pieno e plaudente la squadra fallisce l'aggancio a Fiorentina e Lazio in zona Europa. 'Tanti tifosi non hanno lo spirito Toro, vogliono solo vincere.E ancora: "Scatto scudetto, battuta la Juve ...In taglio basso: "Riecco Kvaravaggio, il Napoli si rilancia" e "Genio De Ketelaere. La Lazio va a fondo". Sulle parole di De Rossi: "Dybala è come Totti ...E' scattata dal 2 febbraio la caccia al pirata con la nuova piattaforma per bloccare i siti che trasmettono illecitamente eventi sportivi coperti da copyright. (ANSA) ...