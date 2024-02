Lazio | Aurigemma | “La nostra regione patrimonio del mondo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 febbraio 2024 – “Il, con le sue bellezze e i suoi luoghi suggestivi, è pronto a promuoversi come una destinazione turistica completa: storia, spiritualità, cultura, arte, natura e gastronomia di eccellenza. Con i suoi siti archeologici e le ville storiche, come la Villa Adriana di Tivoli e le necropoli etrusche di Cerveteri, che sonodell’UNESCO, larappresenta unper ilintero“. Cosi il presidente del Consiglio regionale del, Antonello, che ha partecipato all’inaugurazione della Bit a Milano “Abbiamo inaugurato la Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo – prosegue-. Occasione importante anche per promuovere le bellezze dele comprendere le ...