Lazio | Agostinelli | “Milinkovic non è stato rimpiazzato | i big stanno mancando La strada per il quarto posto si complica”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lacade malamente a Bergamo e ora sila corsa-Champions,: “Il problema non è tattico” Dopo il blakout di Riad, laanche in casa dell’Atalanta perde (3-1) e fatica ad andare in porta e a reagire. Una squadra troppo altalenante per una corsa alche si fa sempre più agguerrita. Per parlare del momento che vive il gruppo di Sarri è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Notizie.com, l’ex centrocampista biancoceleste Andrea. Un commento sulla gara di ieri? “Non è la prima partita che lafa in questo modo; in più di un’occasione ha fatto fatica e non ha creato palle gol. Quest’anno è accaduto fin troppo spesso. Nelle ultime gare, derby compreso, sembrava essere tornata una buona ...