L’avvocata Annamaria Bernardini De Pace | «I genitori dei bambini indotti al cambio di genere vanno denunciati»

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Deha segnalato al ministro Schillaci il caso della terapia del blocco della pubertà che ha portato all’ispezione dell’ospedale Careggi di Firenze. E oggi in un’intervista a La Verità dice che lo ha fatto perché «isonoaldidai. Non voglio accusare nessuno, sia ben chiaro, ma la mia impressione è che alcunisi vergognano di avere figli con all’apparenza un orientamento omosessuale. Quindi piuttosto che accettare un figlio gay preferiscono dire che è transgender e metterlo in condizione di essere o uomo o donna. Le conseguenze psicologiche per un ragazzo sono spesso devastanti». Ma secondo«ci sono anche ...