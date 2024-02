L’avvertimento di Biden agli Usa | “Putin va fermato o non si limiterà solo all’Ucraina”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Presidente statunitense Joeha esortato il Congresso americano ad approvare al più presto l'accordo bipartisan sulla sicurezza nazionale per continuare a finanziare l’Ucraina: "Se non fermiamo la sua sete di potere, Putin non siall'Ucraina".