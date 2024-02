Lavori e chiusure sull’Autostrada del Sole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – Diversi interventi in questi giorni sulla A1 autostrada del. Sulla Panoramica, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze, nelle cinque notti di martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 febbraio, con orario 21-6. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre, la stazione di Roncobilaccio, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nelle stesse notti, ma con orario 20-6, sarà chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio ovest", situata all'interno del tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle ...