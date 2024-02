Laveno | via al cantiere Alptransit per eliminare il passaggio a livello | le modifiche alla viabilità

(Di lunedì 5 febbraio 2024)Mombello (Varese) – Rivoluzione viabilistica all’ingresso diMombello provenendo da Cittiglio. Questa mattina, lunedì 5 febbraio, sono infatti cominciati i lavori per la realizzazione del sottopasso che andrà a sostituire il, opera che rientra nel progettoper il potenziamento della linea ferroviaria sull’asse del Gottardo, lungo il corridoio europeo Genova-Roterdam. Opera che, una volta terminata, porterà beneficistrada ferrata ma anchesu strada, oggi costretta a fare i conti col ‘tappo’ dellungo la Provinciale 394 del Verbano Orientale che portacittadina lacustre, in special modo durante i mesi estivi di ...

Cinque sfilate e altrettante manifestazioni nel Carnevale in tour 2024, dal 10 al 18 febbraio tra Cuvio, Cuveglio, Ispra, Besozzo, Laveno e Sangiano. Tutto il programma ...Posate le transenne nella mattina del 5 febbraio. La Polizia Locale: «Le modifiche in centro sono attive, la gente è collaborativa. Le maggiori criticità saranno in zona "Ponte"» ...Il mega cantiere AlpTransit creerà inevitabilmente disagi: il Comune raccomanda attenzione.