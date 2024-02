L’autovelox della discordia sull’Adriatica L’esperto | “Attenzione ai ricorsi | sono inefficaci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Cesenatico (Forlì-Cesena), 5 febbraio 2024 – L’associazione nazionale Globo Consumatori interviene sulla questione delinstallato dallo scorso mese di maggio a Cesenatico sulla Statale Adriatica. Il presidente Mario Gatto, il quale segue 8milaall’anno ed è a tutti gli effetti considerato un uomo specializzato in questo tipo di, fa un’analisi approfondita del problema, portando dati nuovi ma senza risparmiare critiche a chi, a suo avviso, attorno alle critiche sugli autovelox sta facendo soltantoconfusione. Gatto, come vede questo movimento di persone che siattivate per contestare il velox a Cesenatico? "A mio avviso c’è il serio rischio che si faccia confusione, comprendo l’enfasi delle persone che vogliono condurre delle battaglie, però bisogna dire le cose ...