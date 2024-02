L’attacco al Consolato Usa Una mail tramite la rete del B&B Tutti gli errori del baby terrorista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) FIRENZE Da quando è partita quellaall’indirizzo della Rai, venerdì mattina, è diventato tutto molto più chiaro, per i carabinieri, la polizia e gli specialisti della Postale. Quella sagoma vestita di scuro inquadrata da più telecamere nella zona delamericano, nelle ore prime del giorno precedente, giovedì, ha cominciato ad assumere un’identità ben definita, ovvero quella dell’ospite di un bed and breakfast di via Solferino. L’unico ospite di mercoledì e giovedì. Dani Moh’d Hakam Taleb aveva scelto la struttura ricettiva come base. Pensava che la wi-fi dell’albergo bastasse a scollegarlo dal video di rivendicazione spedito, nella stessa mattina, anche ad altri media. Con la perquisizione, scattata nella notte di sabato, nell’abitazione nel comune di Dicomano dove da qualche anno la famiglia - padre giordano, mamma palestinese, ...