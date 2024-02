L’Atalanta ha ritrovato il feeling col Gewiss Stadium | ora in casa è di nuovo micidiale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Bergamo. 28 punti raccolti, 27 gol segnati, 8 subiti. Il rendimento interno delin 12 partite nella Serie A 2023/24 dice tanto, se non tutto, di come la Dea abbiailcon il. Quella chimica che senza un apparente motivo sembrava essersi perso nell’ultimo paio di stagioni, ora è tornata ad essere un punto di forza. Perché, dati alla mano, le gare interne hanno fruttato due terzi del bottino totale. E fanno tutta la differenza del mondo. La tendenza rispetto alle ultime due annate è notevole: è già stato abbondantemente superato il misero score di 20 punti ottenuti nel 2021/22, con sole 4 vittorie, 31 gol fatti e 29 subiti, il 14° in tutta la Serie A. Meglio era andata l’anno scorso, quando la squadra di Gasperini a Bergamo ha ottenuto 33 punti, solo il 7° in ...