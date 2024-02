Lasciato il Pd | sono diventato Al Capone Un' anticipazione del nuovo libro di Renzi

I Ricchi e Poveri sono sulla cresta dell’onda della musica italiana da diversi decenni. Gruppo musicale tra i più famosi in Italia, oggi sono ... (donnapop)

Stando ai canali Telegram che seguono da vicino la guerra in Ucraina, il ministero della Difesa russo starebbe facendo mancare equipaggiamenti e ... (huffingtonpost)

Rosita Celentano : “Essere single? Non sono mai stata meglio. Ringrazio il mio ex per il modo meschino in cui mi ha lasciato”

Essere single? Per Rosita Celentano non c’è nessun problema, anzi. Per l’attivista rappresenta “Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa ... (ilfattoquotidiano)