L’approccio esistenziale giapponese a cui si ispirano registi e artisti di tutto il mondo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ogni lingua ha delle parole intraducibili legate alla cultura del proprio Paese di origine, in grado di esprimere interi concetti, anche complessi, in poche lettere. Komorebi è una di quelle. Si tratta di un vocaboloil cui significato letterale è “la luce che filtra tra gli alberi”, descrivendo quella sensazione inizialmente abbagliante data dal contatto diretto tra occhi e raggi del sole, seguita dalla pace prodotta dal verde brillante delle foglie e dai giochi di ombre che si creano sul suolo. Il fatto stesso che esista una parola specifica per descrivere questo tipo di fenomeno fa intendere che a livello culturale abbia un significato molto più radicato; Komorebi è infatti anche un vero e proprio incoraggiamento a trovare la luce nei momenti più oscuri della vita, come un mantra, un culto. Il pensiero, definibile un vero e proprio credo, è ripreso anche ...