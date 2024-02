L’antisemitismo profondo in Europa | il caso Heidegger

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La pubblicazione dei “Quaderni neri” di Martinha innescato una polemica feroce, che è cresciuta nei mass media in genere e più nello specifico all’interno dei social network. Non è certo una polemica nuova e riguarda un tema delicato: quello dei rapporti tra filosofia e vita. Importante per alcuni e meno per altri (come per esempio il sottoscritto). Cerco di spiegare in termini non astrusi qual è il cuore del problema. E inizio con una constatazione che a me sembra banale, mentre numerosi studiosi e parecchi tra coloro che s’interessano alla filosofia da un punto di vista non professionale (diciamo per mera passione) la rifiutano con veemenza. I filosofi – uomini e donne – al pari degli scienziati, degli storici e dei letterati sono esseri umani come tutti gli altri. Hanno vizi e virtù, coltivano passioni, amano e odiano, nutrono pregiudizi che, perdonati ...