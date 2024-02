L’antifascismo? Non esiste La lezione di Leone Ginzburg

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lev Fëdorovi?nasce a Odessa da una relazione adulterina tra sua madre, Vera Griliches, e l’italiano Renzo Segré. Trascorre buona parte della sua giovinezza in Italia, che sceglierà come patria d’e. Tra il 1924 e il 1927, a Torino, frequenta il liceo Massimo d’Azeglio, dove ha come compagni di studi Sion Segre Amar, Massimo Mila, Cesare Pavese e Norberto Bobbio. Nel frattempo, italianizza il proprio nome in “”. Decisivo per la sua formazione politica e culturale si rivela Augusto Monti, scrittore, pedagogo, intellettuale d’ispirazione gobettiana, vero e proprio catalizzatore della gioventù antifascista torinese, col quale gestirà la biblioteca della scuola.esprime una maturità straordinaria per la sua età. Bobbio lo ricorderà così: Un giovane precocissimo, che aveva, a quindici ...