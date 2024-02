L' amore in bocca | la canzone dei Santi Francesi a Sanremo 2024

Conosciuti per aver vinto l’edizione 2022 di X Factor grazie anche all’aiuto di Rkomi, loro giudice, i Santi Francesi sono una novità assoluta per ... (dilei)

È disponibile da oggi per il pre-save L’amore in bocca , il brano con cui i Santi Francesi debuttano in gara al Festival di Sanremo È disponibile da ... ()

Santi Francesi - L'amore in bocca (A. De Santis - M. L. Francese - C. Del Bono - A. Filippelli - D. Bestonzo) ...Il prossimo 6 febbraio i Santi Francesi saliranno per la prima volta sul palco di Sanremo, dove porteranno il brano L'amore in bocca.Santi Francesi sulla strada di Sanremo e protagonisti della prima puntata di “Soundcheck”, il nuovo format musicale disponibile sulla pagina web del nostro giornale e sui social delle testate del ...