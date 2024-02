L’Amarone è alla ricerca di una nuova identità e si mette in discussione | ecco cosa cambierà

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 febbraio 2024)deve cambiare pelle. È il monito “rivoluzionario” lanciato da Andrea Lonardi, vicepresidente del Consorzio della Valpolicella e neo Master of Wine, durante l’appena conclusa edizione di Amarone Opera Prima. Ladell’equilibrio C’è bisogno di un cambio netto anche perché il mercato non risponde più come un tempo. Il nuovo Amarone deve raccontare prima di tutto il territorio in cui nasce e per far ciò serve un cambio stilistico che presupporrà delle modifiche al disciplinare. Di questo è convinto Lonardi: «Occorre pensare ad un Amarone che rimetta in equilibrio i suoi fattori produttivi: il metodo (la messa a riposo), il territorio (suolo, vitigni, clima), le persone (produttori, imprese) e la comunicazione. La sfida è chiaramente complessa, dal volume al valore, e richiede dei cambi: culturali, produttivi, legislativi e ...