LaLiga | derby di Madrid | Llorente beffa il Real nel finale

(Di lunedì 5 febbraio 2024): ilpareggia ilcontro l’Atletico: segna Brahim Diaz, pareggia nelIlpareggia ilcontro l’Altetico e rimane in testa a, ma solo a +2 dal Girona. Apre le danze della stracittadina della capitale spagnola l’ex Milan Brahim Diaz, al termine di una serie di rimpalli nell’area dei colchoneros, che conclude con un buon controllo e conclusione da pochi passi. Nella ripresa il VAR toglie il gol del pari a Saul per posizione di offside prima del gol neldell’ex Marcosper il pareggio. La prossima settimana la squadra di Ancelotti dovrà affrontare il Girona nello scontro diretto, con la squadra rivelazione ...

Emergenza in difesa per Ancelotti: Carvajal dovrebbe giocare centrale insieme a Nacho. Neanche panchina per Rudiger. Senza Tchouameni squalificato, giocano Valverde, Kroos e Camavinga, in panca Modric ...Il Real Madrid sblocca il derby contro l’Atletico Madrid. Al 20’ Brahim Diaz prova a servire Bellingham ma il suo passaggio viene intercettato. Il pallone diventa perfetto però per Lucas Vazquez e rim ...Madrid si ferma con il fiato sospeso: è l`ora del derby. Alle 21 Real Madrid e Atletico Madrid si affrontano nella 23ª giornata de LaLiga, in una stracittadina.