L’AI di Elon Musk alimenta le bufale su Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Per essere compatibile con la realtà “umana” e diventare un reale alleato dell’informazione veritiera, l’intelligenza artificiale dovrebbe “imparare” a fornire indicazioni basate su elementi di realtà. Se, invece, offre una versione non tanto “di parte” ma basata sui «si dice che» raccolti tra social e siti non affidabili, ecco chesi trasforma in uno strumento di diffusione di fake news fondate sul “gossip”. Il caso Grok (il chatbot conversazionale di xAI Corp., una delle tante aziende fondate da) sul possibile ruolo “influente” (con tanto di complotto) dinelle prossime Presidenziali americane è la conferma di come oggi, almeno per il momento, questo servizio non sia altro che un disservizio offerto all’interno della corsa multi-concorrente all’intelligenza artificiale a ...