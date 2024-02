Ladro ruba un’auto ma finisce la benzina | la polizia interviene per aiutarlo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Una vicenda surreale dai contorni quasi comici: un 40enne di Lecco hatoper poi tentare la fuga verso il Sud Italia, ma qualcosa è andato storto. Ilinfatti, mentre stava fuggendo lungo l’autostrada del Sole, non si è accorto che l’auto aveva finito lae così è rimasto a piedi nel bel mezzo dell’autostrada. In suo soccorso sono intervenuti i poliziotti, ai quali è bastato poco per capire cosa stava succedendo. La fuga fallita Il 40enne avevatoin provincia di Bergamo e, convinto di averla fatta franca, si stava dirigendo verso il Sud Italia. Nella foga probabilmente aveva dimenticato di fare il rifornimento die così, all’altezza di Orvieto, la sua auto si è fermata avendo ormai ...

In provincia di Frosinone un uomo di 44 anni è indagato per aver ruba to biancheria intima femminile stesa ad asciugare fuori da alcune case. La ... (tpi)

VERONA - Trovato e denunciato l'uomo che ha rubato 40 bottiglie di vino pregiato dalla cantina di una casa in via Anziani a Verona. Il 46enne di origini siracusane è stato rintracciato ieri, 4 ...Vede la Polizia Stato e si nasconde sotto una coperta nell’auto che aveva rubato: denunciato un 40enne della Provincia di Lecco. L’intervento della Polstrada di Orvieto in un’aerea di servizio sull’A1 ...VIGONOVO - Come un mastino, bracca un ladro in fuga tra i campi per quasi un chilometro, superando fossati e scavalcando siepi e recinzioni in rete metallica. Una volta raggiunto il ...