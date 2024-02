L' addio al veleno con Pigna scatena il Codacons | l' errore di Chiara Ferragni

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nuovo round di un duello che non vede la fine. «Le dizioni controrilasciate da Fenice srl, la società che gestisce i marchi di, appaiono non solo arroganti, ma anche contrarie alle disposizioni di legge». È questa la dizione del, pronto a scendere in campo legalmente per tutelare le società che interromperanno i rapporti commerciali con l'influencer. «La scelta diè perfettamente coerente con la funzione del contratto di sponsorizzazione, caratterizzato da un forte rapporto fiduciario tra le parti - spiega l'associazione dei consumatori -. Quanto accaduto nella vicenda del pandoro Balocco e relativa sanzione Antitrust costituisce inosservanza degli obblighi di buona fede, correttezza e diligenza secondo quanto disposto ...

Lasciando Trigoria, l'ex tecnico giallorosso ha lasciato nell'armadietto di Pellegrini il regalo che gli aveva fatto la squadra dopo la vittoria della Conference. Per José, i suoi calciatori non si so ...Stefano Pioli ha parlato del suo futuro e delle possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan: la sua rivelazione in diretta.Con Lewis Hamilton in Ferrari, Carlos Sainz affida ai social il proprio addio alla Rossa, rivelando gli obiettivi per il futuro. Obiettivi condivisi anche dalla Rossa ...