L’addio ad Hamrin a San Miniato Per due giorni sarà nel suo stadio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – Glireso l’omaggio più alto, com’è giusto per un fiorentino che qui ha vissuto a lungo e fatto la storia, pur essendo nato in Svezia. E l’ondata di reazione alla scomparsa di Kurtha coinvolto non solo gli sportivi, ma anche le istituzioni cittadine e regionali. La salma diesposta oggi dalle 16 alle 21 e domani dalle 9 alle 21 nella sala monumentale delloFranchi: i funerali mercoledì alle 11,30 a Sanal Monte. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha affermato che "conperdiamo una vera e propria leggenda, un mito, della Fiorentina, la cui maglia ha vestito per quasi dieci anni conquistando il record di gol segnati in viola, ma anche della storia del calcio in assoluto". E poi ...