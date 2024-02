La vita privata di Diodato | la storia con Levante e il gossip con Greta Zuccoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024), in gara tra i Big a Sanremo 2024, oggi è single. In un'intervista a La Repubblica dello scorso dicembre ha raccontato di essere alla ricerca di "emozioni forti". Dopo lad'amore con, era spuntato ilche lo vedeva vicino a: con quest'ultima, in realtà, condivide solo un rapporto di amicizia e di lavoro.

Alessandra Amoroso è pronta a partecipare al Festival di Sanremo 2024 . La cantante sarà per la prima volta in gara alla rassegna canora, seppure è ... (ilcorrieredellacitta)

Sanremo 2024 è un appuntamento atteso dal pubblico italiano. Tanti gli artisti in gara e, in questa edizione, a salire sul palco dell’Ariston ci ... (ilcorrieredellacitta)

Diodato, in gara tra i Big a Sanremo 2024, oggi è single. In un’intervista a La Repubblica dello scorso dicembre ha raccontato di essere alla ...Julianne Moore, all’anagrafe Julie Anne Moore Smith, è una rinomata attrice e scrittrice statunitense con cittadinanza britannica. Nata il 3 dicembre 1960 a Fort Bragg, altezza e peso non disponibile, ...Stash dei The Kolors è famosissimo, ma sapete chi sono i genitori del cantante Ecco tutto quello che sappiamo sul loro conto, tra biografia e vita privata! Stash, frontman dei The Kolors, è ...