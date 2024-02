La vigilia di Sanremo 2024 | Amadeus | “Festival meloniano? No”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Prima conferenza delLa 74esima edizione diprende forma e parte dalla consueta e rituale prima conferenza stampa del. Tra le novità di quest’anno la facoltà che avranno le radio, quasi 180, di votare così come riservato alla sala stampa. “Le radio sono tantissime – ha detto– la configurazione sarà la più libera possibile”.respinge poi le i rumors legati a una ipotetica scelta di evitare polemiche in linea con una decisione con il governo Meloni. “Il? Non ci sono state indicazioni. Ho incontrato Roberto Sergio appena diventato AD e Lio mi ha detto di continuare a farecome fatto sempre. Non mi ha mai chiesto chi ci sarà o meno, assoluta libertà. Non ho mai ...