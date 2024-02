La vera emergenza agricola di cui non si parla abbastanza è la siccità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gli agricoltori di mezza Europa protestano con i trattori in strada contro il pacchetto di transizione ecologica (Green Deal), i mancati sussidi per l’acquisto di carburante, la Politicacomune (Pac) e chiedendo ai rispettivi governi tutele per il settore. Ma mentre le manifestazioni prendono piede un po' ovunque, c’è un’altra piaga che sta mettendo a dura prova l’agricoltura: la. In Spagna, e precisamente in Catalogna, la situazione è drammatica. Le riserve idriche sono in esaurimento e hanno raggiunto un livello inferiore al 16% della loro capacità, livello soglia al di sotto del quale, se si fosse scesi, il Paese avrebbe dichiarato lo stato di. E così è avvenuto. L'allarme riguarda Barcellona, ma anche oltre 200 comuni della zona, circa 6 milioni di abitanti. Anche in Italia le cose non vanno benissimo. La ...