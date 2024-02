La sua cascina va all’asta e uccide il commercialista Antonio Novati | agricoltore condannato a 16 anni

La vittima si era recata dall'uomo per comunicargli la data in cui avrebbe dovuto lasciare le sue porzioni dell'immobile e del terreno ...Il 20 aprile 2023 la vittima si recò dall'uomo per comunicargli la data in cui avrebbe dovuto lasciare le sue porzioni dell'immobile e del terreno ...Francesco Vailati, un agricoltore di 61 anni, è stato condannato dal gup di Lodi a 16 anni di reclusione per l'omicidio a coltellate del commercialista di 75 anni Antonio ...